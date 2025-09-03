Estoque de sangue tipo O negativo está crítico e Hemocentro de Brasília pede socorro

O Hemocentro de Brasília está em alerta porque os estoques de sangue do tipo O negativo estão em nível crítico, nesta quarta-feira (3/8). Este tipo sanguíneo é considerado universal e pode ser utilizado em qualquer paciente em situações de emergência, em transfusões neonatais e em cirurgias de alto risco, onde não existe substituto.

Para ajudar a reforçar os estoques, o Hemocentro oferece senha preferencial até 10 de setembro para doadores com sangue O negativo, mediante comprovação pelo cadastro ou exame de tipagem. A medida tem o objetivo de agilizar o atendimento e garantir a segurança do estoque.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com peso acima de 51 kg e que estejam saudáveis. Quem passou recentemente por cirurgia, exame endoscópico, uso de medicamentos ou esteve doente deve consultar o site do Hemocentro antes de realizar a doação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Hemocentro reforça que cada doação de O negativo pode salvar vidas que dependem exclusivamente deste tipo sanguíneo, e ressalta a importância da participação da população nesse momento crítico.