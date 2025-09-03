Procurando emprego? Agências oferecem mais de 720 vagas nesta quarta

As agências do trabalhador estão com ofertas de 721 vagas para a população que está a procura de uma chance no mercado de trabalho, no Distrito Federal, nesta quarta-feira (3/8). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou por meio do aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O cargo com maior salário está destinado a função de mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores), no Guará, com salário de R$ 4,5 mil. Há um vaga disponível e para disputar a posição é necessário ter experiência, e ensino fundamental completo.

Além disso, dois cargos destacam-se pela quantidade de vagas oferecidas, com 40 posições cada: açougueiro e gerente de loja e supermercado, ambas na Asa Sul. O primeiro exige ensino fundamental completo e oferta salário de R$ 1.518. O segundo cobra ensino médio completo, com remuneração de R$ 3,5 mil. Não há exigência de experiência para nenhum dos dois.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).