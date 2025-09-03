InícioCidades DF
Procurando emprego? Agências oferecem mais de 720 vagas nesta quarta

Interessados devem se cadastrar no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

As agências do trabalhador estão com ofertas de 721 vagas para a população que está a procura de uma chance no mercado de trabalho, no Distrito Federal, nesta quarta-feira (3/8). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou por meio do aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O cargo com maior salário está destinado a função de mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores), no Guará, com salário de R$ 4,5 mil. Há um vaga disponível e para disputar a posição é necessário ter experiência, e ensino fundamental completo.

Além disso, dois cargos destacam-se pela quantidade de vagas oferecidas, com 40 posições cada: açougueiro e gerente de loja e supermercado, ambas na Asa Sul. O primeiro exige ensino fundamental completo e oferta salário de R$ 1.518. O segundo cobra ensino médio completo, com remuneração de R$ 3,5 mil. Não há exigência de experiência para nenhum dos dois.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Por Davi Cruz*
postado em 03/09/2025 10:06
