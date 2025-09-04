Neoenergia realiza manutenção em Planaltina e Sobradinho nesta quinta (4/9)

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio - (crédito: Neoenergia/Divulgação)

A Neoenergia programou para esta quinta-feira (4/9) a execução de serviços de melhoria, modernização e manutenção da rede elétrica em endereços de Planaltina e Sobradinho.

Em Planaltina, a interrupção ocorrerá, das 10h às 16h, na Quadra 8, Conjunto J, Casa 10 do Arapoanga; Estância Mestre D'Armas III, Fazenda Mestre D'Armas, Chácara 64, Lote 6.

Já em Sobradinho, o fornecimento ficará temporariamente suspenso no Setor de Mansões Sobradinho, QMS 30A, Condomínio Mini-Chácara, CL30, e Condomínio Sobradinho Novo, Quadra 56.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além dos desligamentos programados, eventuais quedas de energia também podem ocorrer de forma inesperada em alguma outra região.

Nestes casos, a população pode acionar a Neoenergia pelo telefone 116 e registrar a ocorrência. Pessoas com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo telefone 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.