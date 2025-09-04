Quem é o bilionário que deixou fortuna para Neymar? Saiba tudo - (crédito: Reprodução)

Com uma fortuna que já ultrapassa os US$ 1 bilhão (cerca de R$ 6,1 bilhões na cotação atual), Neymar Jr. pode ver seu patrimônio crescer ainda mais de uma forma totalmente inusitada.

Um empresário do Rio Grande do Sul, solteiro e sem filhos, surpreendeu ao registrar um testamento em que deixa todos os seus bens para o craque brasileiro.

O registro oficial do documento, que foi oficializado em 12 de junho de 2025, em Porto Alegre, teve duas testemunhas e um tabelião substituto. O portal GHZ confirmou as informações sobre a escritura.

Afinal, quem é ele?

Embora o valor da herança não tenha sido revelado, a atitude do empresário causou alvoroço nas redes sociais. Aos 31 anos, ele preferiu manter sua identidade preservada, mas explicou o motivo por trás da decisão. “Gosto do Neymar, me identifico muito com ele”, declarou em entrevista.

A admiração, segundo ele, vai além dos gramados. “Também sofro com difamação, sou muito ligado à família e a relação dele com o pai me lembra da minha, que já faleceu. Mas, acima de tudo, ele não é interesseiro, algo raro hoje em dia”, acrescentou.

O atacante, atualmente defendendo o Santos no Campeonato Brasileiro de 2025, ainda não teria sido informado oficialmente sobre o testamento. Procurada pelo portal F5, a assessoria de Neymar respondeu: “Não chegou nenhuma informação”.