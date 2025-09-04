Colisão no Eixão Sul deixa duas pessoas feridas

Uma colisão entre dois veículos, no Eixão Sul, deixou duas pessoas feridas, na tarde desta quinta-feira (4/9). Com a batida, ambos os carros capotaram e os condutores ficaram presos às ferragens. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as vítimas foram levadas ao Hospital de Base, conscientes e orientadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os veículos envolvidos eram uma Saveiro branca e um Honda Fit preto. Ao Correio, o tenente Maxwell, do CBMDF, informou que o condutor do carro branco queixava-se de dor no pé esquerdo, enquanto o do Honda Fit tinha marcas de estilhaços no rosto. Os bombeiros jogaram terra em cima do óleo derramado na pista, para evitar novos acidentes.

Segundo testemunhas, houve uma colisão frontal entre os dois veículos, o que causou o capotamento de ambos os carros. A dinâmica do acidente não foi confirmada pelos bombeiros que atuaram na ocorrência.















