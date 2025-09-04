Fogo atinge área do Park Way próxima ao aeroporto

O incêndio mobilizou oito viaturas e 45 militares do CBMDF - (crédito: Ed Aves/CB/D.A Press)

Um incêndio atingiu uma área próxima à rodovia Estrada Parque Dom Bosco (EPDB), nesta quinta-feira (4/9), no Park Way. A ocorrência mobilizou oito viaturas e 45 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Apesar de ser uma área próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília, a fumaça causada pelo fogo não atrapalhou o fluxo de aviões na região, segundo os bombeiros.

Apesar da proximidade ao Aeroporto, a fumaça não atrapalhou o fluxo aéreo na região (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Ainda não se sabe a causa do incêndio. O CBMDF orienta para que a população evite descartar bitucas de cigarro em áreas de risco, principalmente nesta época do ano.