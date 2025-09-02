Mulher é presa com 13kg de cocaína em malas no Aeroporto de Brasília

A Polícia Federal prendeu, na madrugada desta terça-feira (2/9), uma mulher que tentava embarcar com 13kg de cocaína escondidos em compartimentos de suas malas no Aeroporto Internacional de Brasília.
De acordo com a corporação, a passageira tinha como destino final a Índia, com escalas programadas no Panamá e na Holanda. A droga foi detectada durante fiscalização de rotina no terminal aéreo.
- Leia também: Avião com 435kg de cocaína faz pouso forçado no Pará
Após a constatação do entorpecente e a realização dos procedimentos legais, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia da PF no aeroporto. Ela foi autuada por tráfico internacional de drogas, crime que pode levar a penas severas, conforme previsto na legislação brasileira.
A Polícia Federal segue investigando o caso para identificar outros envolvidos na tentativa de envio da droga ao exterior.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Cidades DF Crime da 113 Sul: júri de Adriana Villela é anulado por 3 a 2 no STJ
- Cidades DF Homem é preso por suspeita de estupro em Taguatinga nesta terça-feira (2/9)
- Cidades DF Fogo em Pirenópolis consome mais de 4 mil hectares e interdita cachoeiras
- Cidades DF ExpoAbra 2025 tem como destaque o investimento em novas rotas do agronegócio
- Cidades DF Voo desvia para Brasília e passageiro é retirado por mau comportamento
- Cidades DF Vídeo: STF credenciou 501 jornalistas estrangeiros e brasileiros para julgamento