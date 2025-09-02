Mulher é presa com 13kg de cocaína em malas no Aeroporto de Brasília

A passageira tinha como destino final a Índia - (crédito: Reprodução/Polícia Federal)

A Polícia Federal prendeu, na madrugada desta terça-feira (2/9), uma mulher que tentava embarcar com 13kg de cocaína escondidos em compartimentos de suas malas no Aeroporto Internacional de Brasília.

De acordo com a corporação, a passageira tinha como destino final a Índia, com escalas programadas no Panamá e na Holanda. A droga foi detectada durante fiscalização de rotina no terminal aéreo.

Após a constatação do entorpecente e a realização dos procedimentos legais, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia da PF no aeroporto. Ela foi autuada por tráfico internacional de drogas, crime que pode levar a penas severas, conforme previsto na legislação brasileira.

A Polícia Federal segue investigando o caso para identificar outros envolvidos na tentativa de envio da droga ao exterior.

