Casal briguento curte "lombra" de maconha e acaba preso por tráfico

Os policiais encontraram verdadeiras "malas de viagem" do casal: bolsas recheadas de cocaína, crack e dinheiro vivo - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um casal foi preso por tráfico de drogas, na QR 323 em Samambaia Sul. A Polícia Militar (PMDF) chegou à dupla por conta de uma denúncia de possível agressão, mas ao chegar à residência dos dois, deu de cara com uma grande quantidade de entorpecentes e dinheiro.

Segundo o 11º Batalhão, o que parecia ser uma discussão conjugal se transformou em uma investigação criminal. A porta estava aberta, mas o que realmente entregou o crime foi um cheiro inconfundível. “Um forte odor de maconha”. O “aroma” vinha de dois tabletes, que repousavam na mesa da cozinha.

Aos policiais, a namorada do rapaz negou a briga e afirmou que estava sozinha. Aapós vasculhar o apartamento, a equipe encontrou em um dos quartos verdadeiras "malas de viagem" do casal: bolsas recheadas de cocaína, crack, e, para completar a lista, R$ 1.496,85 em dinheiro vivo.

A quantia estava dividida em notas e moedas. A polícia também apreendeu balanças de precisão, munições e até uma maquininha de cartão. O casal foi levado para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de munição.