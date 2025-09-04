Homem que matou outro após comentário religioso é preso em Planaltina

Policiais civis da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) prenderam o autor de um homicídio em Planaltina. A vítima, de 44 anos, foi morta com uma facada no tórax, na frente de casa, durante uma confraternização familiar. O crime ocorreu em 4 de abril e, segunda a polícia, um comentário religioso teria sido a motivação.

Segundo as investigações, o homem comemorava junto à família no Setor Residencial Leste. De forma repentina, a vítima e o autor iniciaram uma discussão por questões religiosas, quando o suspeito a atacou com uma facada. O rapaz chegou a ser levado por familiares ao Hospital Regional de Planaltina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As equipes da 31ª DP iniciaram as diligências e, com base em depoimentos e laudos periciais, chegou à identificação do autor. Ele foi preso nessa terça-feira (2/9), no bairro Buritis II.