Mulher é resgatada pela PM após ser mantida em cárcere privado pelo companheiro

Uma mulher foi resgatada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde desta quarta-feira (3/9), após denunciar que vinha sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro, há cerca de duas semanas, na Vila Planalto.

A vítima conseguiu fugir do apartamento com a ajuda de funcionários do prédio e aguardava em segurança a chegada da equipe do 6º Batalhão. Ao relatar a situação, informou que o suspeito permanecia no imóvel.

Os policiais entraram no apartamento, prenderam o homem, de 38 anos, e apreenderam objetos que teriam sido usados para ameaçar a mulher. No local, foi encontrada uma tornozeleira eletrônica rompida.

O suspeito tem antecedentes criminais em outro estado, incluindo uma ocorrência por lesão corporal culposa e outra por incendiar o próprio carro, dentro de uma garagem com veículos de terceiros. Ele foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam I).