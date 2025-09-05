Saúde e Educação têm orçamento comprometido com reajuste para polícias do DF

Com o reajuste de 18% concedido pelo GDF às forças de segurança do Distrito Federal, os recursos do Fundo Constitucional (FCDF) de 2026 serão redistribuídos e, com isso, o orçamento destinado à Saúde e à Educação ficarão comprometidos. O Governo do Distrito Federal (GDF) enviou ao governo federal a minuta de um projeto de lei corrigindo os valores para as três áreas. Essa semana, o Executivo Federal enviou o PL do GDF para votação no Congresso Nacional.

Por lei, os recursos destinados à saúde, à educação e à segurança vêm do FCDF. Uma vez que o reajuste aos policiais foi negociado depois que o GDF já tinha organizado a distribuição dos recursos entre as três áreas, o novo projeto de lei precisou ser enviado ao Congresso Nacional para aprovação da nova distribuição do orçamento.

"A composição dos dados para o PLDO 2026 se deu em abril de 2025, momento anterior ao cálculo projetado da proposta de aumento salarial das forças de segurança. Em junho de 2025, de posse dos números do impacto dessa recomposição e o envio da proposta ao executivo, tais números passaram a compor o valor global da dotação referente ao PLOA 2026 do GDF", explicou a Secretaria de Economia, em nota.

De acordo com a pasta, ajustes técnicos estão sendo realizados neste momento pelas unidades responsáveis, no sentido de cumprir todas obrigações com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, e irão compor o PLOA 2026 - que será encaminhada para a CLDF em breve.