Claro começa a ativar o 5.5G no Mané Garrincha

Tecnologia ajuda a melhorar a experiência de quem quer postar ou compartilhar vídeos pelo celular em eventos onde a rede móvel está sendo acessada por muitas pessoas simultaneamente - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Claro anunciou, na quinta-feira (4/9), o início da implementação da nova geração de internet móvel, o 5.5G. Nesta primeira etapa, o sinal estará disponível em quatro locais onde são realizados eventos com grande público: os estádios Allianz Parque e NeoQuimica Arena, em São Paulo, e o BRB Mané Garrincha, em Brasília, além do Autódromo de Interlagos, também em São Paulo.



Uma das vantagens do 5.5G é a velocidade de navegação mais rápida, com menor latência e maior capacidade de cada antena conectar mais aparelhos ao mesmo tempo. Na prática, isso ajuda a melhorar a experiência de quem quer postar ou compartilhar vídeos pelo celular em eventos onde a rede móvel está sendo acessada por muitas pessoas simultaneamente, o que explica a escolha da Claro por esses quatro locais.

A operadora também está avaliando a possibilidade de criar ofertas para empresas, uma vez que o 5.5G permite separar a rede de telecomunicações para uma aplicação específica. Por exemplo: as câmeras de TV da emissora encarregada da transmissão de jogos ou shows poderiam estar conectadas com prioridade, sem concorrer com o tráfego das demais pessoas no estádio.

O presidente da Claro Brasil, Rodrigo Marques, apontou que ainda não faz sentido a expansão do 5.5G para todo o Brasil. "Ainda temos que rentabilizar o 4G e o 5G", disse. Ele lembrou que 60% das pessoas que usam o celular no país ainda não têm o 5G.

Com informações da Agência Estado*