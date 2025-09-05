Jovem de 21 anos é atropelada na BR-070 em Ceilândia e levada ao hospital

Uma jovem, de 21 anos, identificada como A.C.S.B, ficou ferida após ser atropelada nesta sexta-feira (5/9), na BR-070, altura do km 7, sentido Plano Piloto, em frente a um posto de combustíveis em Ceilândia. Ela sofreu um corte no supercílio direito e escoriações na perna, mas estava consciente e orientada quando foi socorrida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 6h30 e enviou duas viaturas de socorro ao local para realizar o atendimento. Após o socorro, a vítima foi transportada para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

De acordo com as equipes de resgate, o veículo envolvido no acidente era um GM Celta, de cor prata, conduzido por um homem, 45, identificado como W.M.S, que não se feriu.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do atropelamento.