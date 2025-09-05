DF terá dias de sol e tempo firme até o feriado de 7 de setembro

Fim de semana terá tempo firme no DF - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Distrito Federal deve ter um fim de semana de tempo firme, com sol e poucas nuvens, sem previsão de chuva. A condição climática não deve atrapalhar as programações do feriado de 7 de setembro. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta sexta-feira (5/9) as temperaturas variaram entre 16 °C pela manhã e pode chegar a 27 °C no período da tarde. Para o fim de semana, os termômetros devem se manter na mesma faixa.

A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30% nos períodos mais secos do dia, não ultrapassando 60% nos horários de maior conforto. O céu deve permanecer aberto, com poucas nuvens, o que garante condições favoráveis para atividades ao ar livre pela cidade.

Segundo a meteorologista do Inmet, Lady Custódio, os ventos mais fortes registrados nos últimos dias foram consequência de uma massa subtropical no Oceano Atlântico, que se afastou do continente. “A gente não vai ter mudanças muito bruscas em termos de temperatura e umidade. Não temos previsão de chuva nem aumento de nebulosidade. O pessoal pode aproveitar o desfile e as atividades tranquilamente”, explicou ao Correio.