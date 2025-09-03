Ibaneis envia ofício a Lula reforçando pedido de reajuste a policiais do DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), enviou um ofício ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitando a recomposição salarial das forças de segurança do DF. O documento, enviado nesta quarta-feira (3/9) reitera outro ofício enviado em 17 de fevereiro com o mesmo pedido.

Leia também: Polícia Civil rejeita proposta de reajuste feita pelo governo federal

No oficio de fevereiro, foram enviadas informações orçamentárias para fazer frente às despesas decorrentes da proposta. A ideia é pagar uma parcela em setembro de 2025 e a outra em maio de 2026. No texto, Ibaneis argumenta que o objetivo do reajuste é promover "a justa e necessária recomposição salarial das forças de segurança pública da capital federal".

"A recomposição salarial pleiteada reconhece os excelentes serviços prestados e fortalece os órgãos distritais responsáveis pela segurança, pela paz e pela tranquilidade de nossa população, dos representantes e servidores dos poderes estabelecidos em Brasília e da comunidade internacional aqui sediada", afirma, no documento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular