FORÇAS DE SEGURANÇA

Ibaneis envia ofício a Lula reforçando pedido de reajuste a policiais do DF

O documento foi enviado nesta quarta-feira (3/9) e reitera o pedido feito por meio de outro ofício enviado em fevereiro

Ibaneis envia ofício a Lula reforçando pedido de reajuste aos policiais do DF - (crédito: Agencia Brasilia)
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), enviou um ofício ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitando a recomposição salarial das forças de segurança do DF. O documento, enviado nesta quarta-feira (3/9) reitera outro ofício enviado em 17 de fevereiro com o mesmo pedido.

No oficio de fevereiro, foram enviadas informações orçamentárias para fazer frente às despesas decorrentes da proposta. A ideia é pagar uma parcela em setembro de 2025 e a outra em maio de 2026. No texto, Ibaneis argumenta que o objetivo do reajuste é promover "a justa e necessária recomposição salarial das forças de segurança pública da capital federal". 

"A recomposição salarial pleiteada reconhece os excelentes serviços prestados e fortalece os órgãos distritais responsáveis pela segurança, pela paz e pela tranquilidade de nossa população, dos representantes e servidores dos poderes estabelecidos em Brasília e da comunidade internacional aqui sediada", afirma, no documento.

Por Mila Ferreira
postado em 03/09/2025 18:26
