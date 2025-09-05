Show de solidariedade o maestro Marcos Farias

Celebrar a música brasileira pode ser também celebrar a amizade. A música será a ponte de afeto, sensibilidade e solidariedade, hoje, a partir das 20h30, no Clube do Choro de Brasília. Mas, desta vez, o som dos instrumentos não serão apenas para encantar o público, e sim para abraçar o maestro Marcos Farias, que enfrenta problemas de saúde desde 2019 e precisa de apoio financeiro para seguir com o tratamento no período pós-operatório.

Filho do lendário sanfoneiro Abdias dos Oito Baixos e da inesquecível Marinês, a Rainha do Xaxado, e afilhado de Luiz Gonzaga, Marcos é uma verdadeira enciclopédia da música popular brasileira. Aos 67 anos e com 45 de carreira, ele já dirigiu nomes como Elba Ramalho, Zé Ramalho, Gilberto Gil, Tim Maia e Geraldo Azevedo. Agora, é ele quem precisa de ajuda, e os amigos não hesitaram em retribuir.

"Meu problema de saúde se arrastou de 2019 até agora. Em dezembro do ano passado, a bexiga dilatou para mais de 2,5l, enquanto o normal é 650ml. Tive sepse, precisei de cirurgia de emergência e agora, depois de muito sofrimento, estou voltando aos palcos. Este show vai ser uma celebração da vida, da resistência e da solidariedade. Ainda preciso de ajuda, pois tenho mais 60 dias sem poder trabalhar, mas estou feliz por esse reencontro com a música e com os amigos".

"Música é igual bicicleta, a gente não pode parar, senão cai", completa o maestro.

O evento foi ideia do amigo de profissão, músico e professor, Ocelo Mendonça. Segundo ele, as apresentações serão especiais, com artistas que fizeram parte da trajetória de Marcos e que não mediram esforços para participar. "Ele toca maravilhosamente bem e sabe tudo de produção musical. Ficou muito tempo sem poder exercer sua arte. O show será um reencontro emocionante e uma mensagem de amizade e solidariedade", afirmou Ocelo.

Marcos Farias tocando piano (foto: Arquivo pessoal)

Entre as atrações confirmadas estão nomes como Xangai, Celia Rabelo, Eduardo Rangel, Gessé Lima, João Marinho, Myrlla Muniz, Nilson Lima, Sabrina Vaz, Salomão Di Pádua e Taís Guerino. A apresentação contará ainda com a participação especial dos alunos de acordeon da Escola Raphael Rabello.

Marcos também subirá ao palco, desta vez como pianista e diretor musical, acompanhado por músicos de longa data, como Davi Farias (bateria e percussão), Emmanoel Farias (guitarra), João Marinho (violão), Ocelo Mendonça (cello e flauta) e Sidney Sheikor (baixo).

A expectativa é de casa cheia, mas quem não puder comparecer, pode contribuir com doações.

"As pessoas são gratas por todo o esforço que fiz na carreira delas. Fico emocionado em ver que não me esqueceram. Este show é uma prova de que, na música e na vida, ninguém está sozinho", concluiu Marcos, emocionado.

Serviço

Show de Solidariedade ao Maestro Marcos Farias

Local: Clube do Choro de Brasília

Data: 6 de setembro

Horário: 20h30

Ingressos: R$ 50 – à venda no local ou no site: https://www.bilheteriadigital.com/marcos-farias-06-de-setembro

Doações aqui.










