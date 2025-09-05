Zoo de Brasília vai escolher entidade para atuar no Experiência Animal

Por Ana Carolina Alli*

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília divulgou o edital de chamamento público que irá selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para executar o projeto “Experiência Animal — Zoológico de Brasília”. A iniciativa busca transformar a visitação em uma vivência imersiva, lúdica e interativa, reforçando o papel do Zoológico como espaço de educação ambiental e entretenimento responsável. Interessados podem conferir o edital no site do Diário Oficial do Distrito Federal.



O projeto tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade por meio da experimentação sensorial e educativa, promovendo a conscientização ecológica entre visitantes de todas as idades. Estão previstas atrações como estações temáticas interativas, painéis sensoriais, simuladores, oficinas com monitores especializados e espaços multimídia voltados à conservação da fauna. O valor destinado a realizar a parceria é de até R$ 4,5 milhões, com vigência inicial de 12 meses.

As inscrições estarão abertas por 30 dias e as propostas devem ser enviadas em formato digital para o e-mail atendimento@zoo.df.gov.br. Após a avaliação documental e técnica, a organização vencedora irá assinar o Termo de Colaboração com a Fundação Jardim Zoológico de Brasília.

Com o Experiência Animal o zoológico, que tem público anual superior a um milhão de visitantes, pretende se fortalecer como referência nacional em educação ambiental interativa, unindo ciência, lazer e sensibilização ecológica em um só espaço.



A OSC selecionada deverá garantir acessibilidade universal, práticas sustentáveis e gestão eficiente dos recursos, além de implantar estruturas inovadoras, como containers climatizados, infláveis temáticos e equipamentos de realidade aumentada.

Estagiária sob supervisão de Márcia Machado