Ibaneis não irá ao desfile de 7 de setembro; Celina não confirmou

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), não irá ao tradicional desfile Cívico em comemoração ao Dia da Independência, que acontece na Esplanada dos Ministérios no domingo (7/9). O chefe do Executivo do DF esteve presente no evento em 2023 e em 2024. Neste ano, Ibaneis está em Washington, capital dos Estados Unidos, para participar do Lide Brazil Development Forum. A vice-governadora Celina Leão (PP) assumirá o comando do governo de 6 a 9 de setembro, período em que o governador ficará no exterior.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A princípio, Celina deve acompanhar o desfile do Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB), de onde a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) vai monitorar os acontecimentos do dia. No entanto, a assessoria da vice-governadora não descarta a possibilidade de ela comparecer ao desfile.

Para o domingo (7/9), além do desfile, estão previstas manifestações de esquerda e de direita, que acontecerão na Praça Zumbi dos Palmares, em frente ao Conic, e no estacionamento do Eixo Cultural Iberoamericano, respectivamente.