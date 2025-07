Zoo de Brasília é umas das boas opções para curtir as férias em família

O Zoológico de Brasília é um ponto de encontro para famílias que buscam aproveitar os últimos dias das férias de julho em contato com a natureza. Além de ver de perto animais como elefantes, onças e macacos, o parque preparou uma programação especial para os visitantes, que podem participar de atividades recreativas e educativas, como teatro, pintura de rosto e brinquedos infláveis. Com entrada gratuita no sábado (26/7) e no domingo (27/7), o público poderá aproveitar o espaço das 9h às 17h.

Além de ser um dos destinos mais buscados pelos brasilienses, o parque tem atraído turistas de várias partes do país. Como é o caso de Raimundo Nonato Lira Serrati, 58 anos, morador de Dom Pedro (MA), que veio à Brasília visitar os parentes e aproveitou a oportunidade para conhecer o zoo. "Estava ansioso para vir porque vi pelas fotos e me encantei com o espaço. Conhecemos o elefante, macacos e rinoceronte", disse o comerciante cheio de empolgação durante a visita.

A nora de Nonato, Ana Beatriz Pereira, 19, autônoma, reside na capital e foi a ponte para o encontro do maranhense com o parque. Ela acredita que o zoológico proporciona algo além da diversão. "Costumo vir aqui pela tranquilidade. Sentimos muita paz nesse ambiente e eu amo", destacou. A jovem ainda revelou quais são os seus animais favoritos que não deixa de visitar. "Gosto de ver as serpentes, os macaquinhos, a zebra, a onça e a capivara também", afirmou. Cunhada de Ana Beatriz, a pequena Sara Silva, 6, não escondeu a alegria e o entusiasmo. "É um dos melhores dias da minha vida. Gostei de ver o elefante e a girafa com a minha família", enfatizou.

O servidor público, Pedro Mendonça, 41, relatou que visitou o zoo pela segunda vez somente nesta semana por conta da filha Marina, 4, e do sobrinho Calebe, 7. "Eles adoram o zoológico. Voltei a frequentar depois que ela nasceu. Gosto de ensinar a ela um pouco sobre a natureza e o respeito aos animais", contou. O pequeno Calebe também elencou suas visitas favoritas. "Gostei do tamanduá e do elefante, porque foi muito legal ver eles de perto", contou.

Para Janaína Barreto, 43, o passeio foi ainda mais especial por marcar a primeira visita do filho Dante, 6, ao zoológico. "Ele queria ver o hipopótamo, o elefante e as aves. Está sendo um momento marcante e bem proveitoso, porque queríamos aproveitar ao máximo esses últimos dias de férias", contou. O pequeno aprovou a programação. "Quero vir outras vezes. Gostei da onça e do macaco porque só tinha visto eles na TV e agora são os que mais gosto", revelou.

Segundo o diretor-presidente do Zoológico, Wallison Couto, a iniciativa busca proporcionar experiências únicas nesse período. "Preparamos com muito cuidado essa programação especial, para que as crianças e suas famílias possam vivenciar momentos de aprendizado, diversão e conexão com os animais e com a natureza", destacou. A programação substitui, neste ano, a tradicional Colônia de Feras, que foi suspensa por conta do fechamento temporário do parque como medida preventiva contra a gripe aviária.

Novo morador

Além das atrações recreativas, o zoológico também celebra a chegada de Chicão, um macaco-aranha-de-testa-branca que veio do Zoológico de Goiânia para se juntar à fêmea Kika, residente em Brasília desde 2019. A chegada dele faz parte de uma iniciativa de manejo voltada à preservação de espécies ameaçadas. Segundo a classificação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a espécie está na categoria "em perigo", o que demanda esforços coordenados e urgentes das equipes de conservação.

"Chicão e Kika podem, no futuro, contribuir para a reprodução dessa espécie. Além disso, a chegada do Chicão representa um importante avanço para o bem-estar de ambos e, ainda, para o manejo de uma espécie em perigo de extinção em um ambiente controlado", explicou Wallison Couto.

A espécie pode ser encontrada nos estados do Pará e Mato Grosso. Os macacos-aranha-da-testa-branca têm a pelagem totalmente negra e possuem esse nome porque a face é composta por alguns pelos brancos. A espécie se destaca pela agilidade, pois possui braços longos e uma cauda que colabora para o deslocamento entre os galhos.

Letícia Vitória Matias Oliveira, 23, autônoma, aproveitou a tarde para fazer uma visita ao parque com a prima Maria Helena, 6, e o filho Heitor Lucca, 7. Segundo ela, o programa é tradição nas férias. "Gosto desse contato com a natureza e de sentir a paz que esse espaço oferece. Os pequenos também contaram o que mais gostam de visitar "Gostei de ver de pertinho a capivara e o macaco Chicão", respondeu Heitor.