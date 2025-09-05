PRF apreende 30kg de drogas em malas de passageiro no DF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 30kg de drogas, na tarde desta sexta-feira (5/9), na BR-060, no Recanto das Emas. A carga estava escondida na bagagem de um passageiro de um ônibus interestadual.

A ação foi realizada pelo Grupo de Operações com Cães (GOC-DF) durante a fiscalização no coletivo. Os policiais vistoriavam o veículo, que tinha como destino o Nordeste, quando a cadela K9 Pantera sinalizou a presença de drogas em duas malas. Antes da abertura, os agentes identificaram o proprietário, um homem de 47 anos. Nas bagagens, foram encontrados 26kg de maconha e 2kg de cocaína.

O passageiro disse que pegou o entorpecente em São Paulo e que receberia cerca de R$ 300 por cada mala transportada. Ele foi preso e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).