Farofa, jovem onça-parda do Zoo está prestes para voltar à natureza

Farofa, uma jovem onça-parda, está prestes a retomar a vida em liberdade após meses de cuidados intensivos no Zoológico de Brasília. O animal foi resgatado em outubro de 2024 pela Polícia Ambiental nas proximidades de Unaí (MG), sozinho, debilitado e com sinais de desidratação.

No Zoo, Farofa recebeu atenção especial da equipe do Hospital Veterinário do Zoológico. Veterinários, zootecnistas e biólogos se dedicaram à sua recuperação, sempre com foco em preservar os instintos selvagens do felino e reduzir ao máximo o contato humano, garantindo que pudesse manter seu comportamento natural.

“Cada animal que passa pelo nosso hospital carrega uma história de luta e esperança. A Farofa chegou frágil, mas com o trabalho técnico e dedicado da nossa equipe, ela pôde se recuperar plenamente. Agora, está pronta para seguir para a próxima etapa, que é a readaptação à vida livre”, destacou o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto.

Na última semana, a onça passou por exames completos e foi encaminhada ao Ibama, responsável pela fase final do processo de reabilitação. De acordo com o Zoo, em breve o animal será reintegrado ao seu habitat natural.

Segundo Wallison Couto, casos como o de Farofa reforçam a missão do Zoológico de Brasília. “Nosso trabalho vai muito além da manutenção de animais sob cuidados humanos. Nós atuamos para recuperar, proteger e devolver à natureza aqueles que têm condições de viver em liberdade. Cada devolução representa um passo importante para o equilíbrio da nossa biodiversidade”, afirmou.

