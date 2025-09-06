DF tem mais de 50 pontos de vacinação neste sábado; confira lista

A orientação, em todos os locais, é levar um documento de identificação válido com foto e a caderneta de vacinação. Em caso de perda, será preciso procurar a sala onde as vacinas foram aplicadas e tentar resgatar o histórico de doses recebidas.

Também haverá vacinação na Feira Central de Ceilândia (das 9h às 17h), no Shopping JK (das 8h às 16h) e na Feira do Produtor de Vicente Pires (das 8h30 às 11h30). No Shopping Jardim Botânico, o atendimento será das 9h às 16h. Em todo o DF, 49 unidades básicas de saúde (UBSs) vão abrir as portas para vacinação. A lista completa com endereços e horários está disponível no site da SES-DF.

Curtir o 'sabadão' (6/9) não é desculpa para deixar de colocar a vacinação em dia! Isso porque quem for à Festa do Morango, em Brazlândia, terá a oportunidade de garantir sua imunização . A Secretaria de Saúde (SES-DF) terá um local para atendimento de pessoas de todas as faixas etárias, das 9h às 17h. Os imunizantes serão aplicados conforme o previsto para cada idade.

Mas atenção: a ausência da caderneta de vacinação não é um impeditivo para se imunizar. Neste caso, a pessoa será imunizada conforme as vacinas preconizadas para cada faixa etária, anotadas em um novo cartão. Mesmo assim, o cartão é o documento que comprova a situação vacinal do indivíduo, devendo ser guardado junto aos demais documentos pessoais.

Não haverá vacinação no domingo (7). Na segunda-feira (8), mais de 100 salas de vacina voltam ao atendimento normal, a partir das 7h.

Pets protegidos

Tutores de cães e gatos poderão contar com doze locais de vacinação com atendimento neste sábado. A SES/DF terá equipes em Arniqueira, Riacho Fundo II, Samambaia e Sobradinho. A lista completa com endereços e horários de atendimento está disponível no site da pasta.

Animais com mais de 3 meses, inclusive fêmeas prenhas ou em período de amamentação, poderão ser vacinados. É importante levar os pets com coleira, focinheira ou em caixa de transporte, conforme o porte. O tutor também precisa ter mais de 18 anos e estar com documento de identidade. Não há cobrança pelo serviço.

Ao longo dos próximos finais de semana, a pasta vai intensificar a vacinação antirrábica para cães e gatos. Nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, também há aplicação nos Núcleos de Vigilância Ambiental. Vale lembrar que a aplicação dos imunizantes previne a ocorrência da raiva tanto nos animais quanto nos humanos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

*Com informações da Secretaria de Saúde