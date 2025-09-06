InícioCidades DF
INDEPENDÊNCIA

Confira as alterações do trânsito para o desfile de 7 de Setembro

Neste sábado, das 9h às 11h, haverá bloqueio para o ensaio do evento da Independência. A partir das 17h, a interdição começa a ser retomada em uma área mais abrangente. Veja também os objetos proibidos para o público

Esplanada dos Ministérios se prepara para o 7 de Setembro - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Esplanada dos Ministérios se prepara para o 7 de Setembro - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Neste sábado (6/9), das 9h às 11h, haverá interdição na Esplanada dos Ministérios, devido ao ensaio do Desfile da Independência. O Detran-DF fará o bloqueio dos acessos à N1, pela L4 Norte, via Palácio do Planalto e vias de ligação com a S1, próximas ao Congresso Nacional. 

A partir das 17h deste sábado, de acordo com o Batalhão de Trânsito, a Esplanada no trecho da Catedral, e a partir das 23h, na alça leste, logo depois da Rodoviária do Plano Piloto. O acesso ao público no dia do desfile será liberado a partir das 6h deste domingo (7/9), com pontos de revista instalados.

Veja as interdições

Esplanada 7 de setembro
Interdições no trânsito para o evento do 7 de Setembro (foto: Valdo Virgo)

A segurança da Praça dos Três Poderes foi reforçada para as comemorações do 7 de Setembro por meio de uma operação integrada com a Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal (STF). Também haverá alterações no trânsito, enquanto o período de transporte público gratuito foi estendido.

O esquema de segurança conta com equipamentos como drones e câmeras de alta resolução e amplo alcance. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), o policiamento foi ampliado, com atenção especial às vias de acesso (S1 e S2). O monitoramento inclui abordagens e revistas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na região.

Há uma série de objetos que não podem ser levados para o desfile, como latas, copos e garrafas.

Veja a lista completa de itens proibidos

  • Fogos de artifício e similares
  • Capacetes motociclístico
  • Armas de fogo em geral
  • Latas, copos, garrafas, coolers e isopor
  • Apontador a laser ou similares
  • Artefatos explosivos
  • Sprays e aerossóis
  • Animais em geral, com exceção de cães guia
  • Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade
  • Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial
  • Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes
  • Malas, pastas, caixas e similares
  • Churrasqueira de qualquer tamanho
  • Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo
  • Drones não-autorizados
  • Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança
  • Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade
  • Garrafas de vidro e latas
  • Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo
  • Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira
  • Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo
  • Objetos, instrumentos ou equipamentos que possam causar danos ao patrimônio público ou privado, ou representar risco à integridade física das pessoas, tais como: bastões, tacos, porretes e similares, ferramentas ou utensílios perfurantes ou cortantes, correntes, cabos de aço ou cordas grossas
  • Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)
  • Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24h da Operação, pela PMDF e/ou SSP e/ou GDF

Para facilitar a atuação, as forças de segurança terão como base a Cidade Policial, ao lado do Museu da República. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também estará presente, com foco na prevenção de incêndios e no atendimento pré-hospitalar. Equipes especializadas circularão entre o público para garantir resposta rápida em situações de emergência.

A atuação será integrada à Secretaria de Saúde (SES), por meio do Samu. 

Transporte gratuito

O programa Vai de Graça foi estendido para todo este fim de semana, com tarifas gratuitas. Neste sábado (6/9), os ônibus circularão normalmente, seguindo a tabela de horários habitual para esse dia da semana.

Neste domingo, além dos horários da tabela de domingo, haverá um reforço de 134 coletivos, que vão operar entre 7h e 13h, com viagens extras entre as regiões administrativas e o Plano Piloto.

O Metrô-DF também será gratuito, sendo que neste domingo vai funcionar em esquema especial, começando mais cedo, às 5h30, estendendo-se até as 21h30.

 

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 06/09/2025 05:00
