Confira as alterações do trânsito para o desfile de 7 de Setembro

Esplanada dos Ministérios se prepara para o 7 de Setembro - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Neste sábado (6/9), das 9h às 11h, haverá interdição na Esplanada dos Ministérios, devido ao ensaio do Desfile da Independência. O Detran-DF fará o bloqueio dos acessos à N1, pela L4 Norte, via Palácio do Planalto e vias de ligação com a S1, próximas ao Congresso Nacional.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A partir das 17h deste sábado, de acordo com o Batalhão de Trânsito, a Esplanada no trecho da Catedral, e a partir das 23h, na alça leste, logo depois da Rodoviária do Plano Piloto. O acesso ao público no dia do desfile será liberado a partir das 6h deste domingo (7/9), com pontos de revista instalados.

Veja as interdições

Interdições no trânsito para o evento do 7 de Setembro (foto: Valdo Virgo)

A segurança da Praça dos Três Poderes foi reforçada para as comemorações do 7 de Setembro por meio de uma operação integrada com a Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal (STF). Também haverá alterações no trânsito, enquanto o período de transporte público gratuito foi estendido.

O esquema de segurança conta com equipamentos como drones e câmeras de alta resolução e amplo alcance. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), o policiamento foi ampliado, com atenção especial às vias de acesso (S1 e S2). O monitoramento inclui abordagens e revistas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na região.

Há uma série de objetos que não podem ser levados para o desfile, como latas, copos e garrafas.

Veja a lista completa de itens proibidos

Fogos de artifício e similares

Capacetes motociclístico

Armas de fogo em geral

Latas, copos, garrafas, coolers e isopor

Apontador a laser ou similares

Artefatos explosivos

Sprays e aerossóis

Animais em geral, com exceção de cães guia

Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade

Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial

Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes

Malas, pastas, caixas e similares

Churrasqueira de qualquer tamanho

Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo

Drones não-autorizados

Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança

Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade

Garrafas de vidro e latas

Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo

Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira

Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo

Objetos, instrumentos ou equipamentos que possam causar danos ao patrimônio público ou privado, ou representar risco à integridade física das pessoas, tais como: bastões, tacos, porretes e similares, ferramentas ou utensílios perfurantes ou cortantes, correntes, cabos de aço ou cordas grossas

Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)

Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24h da Operação, pela PMDF e/ou SSP e/ou GDF

Para facilitar a atuação, as forças de segurança terão como base a Cidade Policial, ao lado do Museu da República. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também estará presente, com foco na prevenção de incêndios e no atendimento pré-hospitalar. Equipes especializadas circularão entre o público para garantir resposta rápida em situações de emergência.

A atuação será integrada à Secretaria de Saúde (SES), por meio do Samu.

Transporte gratuito

O programa Vai de Graça foi estendido para todo este fim de semana, com tarifas gratuitas. Neste sábado (6/9), os ônibus circularão normalmente, seguindo a tabela de horários habitual para esse dia da semana.

Neste domingo, além dos horários da tabela de domingo, haverá um reforço de 134 coletivos, que vão operar entre 7h e 13h, com viagens extras entre as regiões administrativas e o Plano Piloto.

O Metrô-DF também será gratuito, sendo que neste domingo vai funcionar em esquema especial, começando mais cedo, às 5h30, estendendo-se até as 21h30.