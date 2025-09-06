Confira as alterações do trânsito para o desfile de 7 de Setembro

Neste sábado (6/9), das 9h às 11h, haverá interdição na Esplanada dos Ministérios, devido ao ensaio do Desfile da Independência. O Detran-DF fará o bloqueio dos acessos à N1, pela L4 Norte, via Palácio do Planalto e vias de ligação com a S1, próximas ao Congresso Nacional.
A partir das 17h deste sábado, de acordo com o Batalhão de Trânsito, a Esplanada no trecho da Catedral, e a partir das 23h, na alça leste, logo depois da Rodoviária do Plano Piloto. O acesso ao público no dia do desfile será liberado a partir das 6h deste domingo (7/9), com pontos de revista instalados.
Veja as interdições
A segurança da Praça dos Três Poderes foi reforçada para as comemorações do 7 de Setembro por meio de uma operação integrada com a Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal (STF). Também haverá alterações no trânsito, enquanto o período de transporte público gratuito foi estendido.
O esquema de segurança conta com equipamentos como drones e câmeras de alta resolução e amplo alcance. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), o policiamento foi ampliado, com atenção especial às vias de acesso (S1 e S2). O monitoramento inclui abordagens e revistas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na região.
Há uma série de objetos que não podem ser levados para o desfile, como latas, copos e garrafas.
Veja a lista completa de itens proibidos
- Fogos de artifício e similares
- Capacetes motociclístico
- Armas de fogo em geral
- Latas, copos, garrafas, coolers e isopor
- Apontador a laser ou similares
- Artefatos explosivos
- Sprays e aerossóis
- Animais em geral, com exceção de cães guia
- Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade
- Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial
- Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes
- Malas, pastas, caixas e similares
- Churrasqueira de qualquer tamanho
- Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo
- Drones não-autorizados
- Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança
- Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade
- Garrafas de vidro e latas
- Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo
- Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira
- Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo
- Objetos, instrumentos ou equipamentos que possam causar danos ao patrimônio público ou privado, ou representar risco à integridade física das pessoas, tais como: bastões, tacos, porretes e similares, ferramentas ou utensílios perfurantes ou cortantes, correntes, cabos de aço ou cordas grossas
- Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)
- Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24h da Operação, pela PMDF e/ou SSP e/ou GDF
Para facilitar a atuação, as forças de segurança terão como base a Cidade Policial, ao lado do Museu da República. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também estará presente, com foco na prevenção de incêndios e no atendimento pré-hospitalar. Equipes especializadas circularão entre o público para garantir resposta rápida em situações de emergência.
A atuação será integrada à Secretaria de Saúde (SES), por meio do Samu.
Transporte gratuito
O programa Vai de Graça foi estendido para todo este fim de semana, com tarifas gratuitas. Neste sábado (6/9), os ônibus circularão normalmente, seguindo a tabela de horários habitual para esse dia da semana.
Neste domingo, além dos horários da tabela de domingo, haverá um reforço de 134 coletivos, que vão operar entre 7h e 13h, com viagens extras entre as regiões administrativas e o Plano Piloto.
O Metrô-DF também será gratuito, sendo que neste domingo vai funcionar em esquema especial, começando mais cedo, às 5h30, estendendo-se até as 21h30.