Sábado será ensolarado e seco no DF, sem chance de chuvas

Capital amanheceu com poucas nuvens e temperatura amena. Ao longo da tarde, porém, o calor dá as caras e a umidade cai, podendo chegar a 30%. Região está sob alerta amarelo para seca

Tempo seco e variação de temperaturas marcam o inverno brasiliense - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Bom dia, brasiliense! Neste 'sabadão' (6/9), o Distrito Federal amanheceu sob temperaturas amenas, céu aberto e tempo bastante seco. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 15 °C na estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, e a máxima deve bater os 30 °C no decorrer da tarde. Com a baixa umidade, que pode chegar a 30%, a região está sob alerta amarelo, indicando perigo potencial devido ao clima de deserto.

No Plano Piloto, a temperatura mínima chegou a 15,8 °C nas primeiras horas da manhã e pode bater os 30 °C nos momentos mais quentes do dia; a umidade fica entre 70% e 30%. No DF, a umidade máxima pode chegar a 70%. Nos próximos dias, a tendência é que essas médias, típicas do inverno, prevaleçam. Já a chuva não deve dar as caras tão cedo. 

A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e frio, a recomendação é manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se e bom fim de semana!

Por Letícia Mouhamad
postado em 06/09/2025 09:48
