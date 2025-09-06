Colisão frontal mata motorista na DF-290, no Gama

Colisão, que deixou um motociclista morto, ocorreu na DF-290, no Gama. Na imagem, veículo preto com a frente amassada e um moto derrubada - (crédito: Carlos Silva/CB/DA Press)

A colisão frontal entre uma moto e um carro de passeio matou um motociclista de 62 anos, na DF-290. O sinistro de trânsito ocorreu na manhã deste sábado (6/9), quando o homem, identificado como Sérgio Luís de Lima, estava voltando de Valparaíso acompanhado do filho, Victor César, 30, que pilotava outra moto. A batida ocorreu em uma curva para entrar na quadra 7.

Victor dirigia poucos metros atrás de Sérgio, que conduzia uma Honda Hornet 600cc, e presenciou toda a cena. "Estou custando a acreditar que ele (Sérgio) morreu na minha frente, que o corpo dele estava estirado no chão. É um sentimento muito ruim", contou o filho da vítima, com a voz trêmula, ao Correio. Com o impacto da colisão, o idoso foi arremessado a vários metros de distância do acidente.

A irmã de Sérgio, também moradora do Gama, correu para o local do sinistro assim que soube da colisão. "Quando cheguei, ele já estava sem vida. Era uma pessoa maravilhosa, sempre disposta a ajudar o próximo", disse Alba Maria de Lima, 57. O motociclista era aposentado, viúvo e deixa um filho e um neto.





O veículo era conduzido por Jesonita Alves de Sousa, 63 anos. Segundo Michele Estefane, 40, amiga da condutora, a suspeita é que ele não tinha visto Sérgio passar e, por isso, não freou o suficiente. "Ela já fez alguns exames e está sendo medicada", comentou. Jesonita foi encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria.

Um rapaz, 23, que estava no GM Corsa, foi socorrido com ferimentos na cabeça e sangramento no nariz, e encaminhado ao Hospital Regional do Gama. A via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento, e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF.

