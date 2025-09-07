InícioCidades DF
Crime

Motorista de aplicativo é esfaqueado no pescoço por passageira no Gama

Tentativa de homicídio ocorreu após uma passageira se negar a pagar a corrida. Motorista de aplicativo se recupera em Hospital Regional do Gama; suspeita foi presa em flagrante

Suspeita de tentativa de homicídio foi presa em flagrante e levada à 14ª DP, no Gama - (crédito: Divulgação/PCDF)
Suspeita de tentativa de homicídio foi presa em flagrante e levada à 14ª DP, no Gama - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um motorista de aplicativo de 31 anos foi esfaqueado no pescoço por uma mulher, 18, que se negou a pagar a corrida. A suspeita foi presa em flagrante e levada à 14ª Delegacia de Polícia, no Gama, região administrativa onde o crime ocorreu, na madrugada deste domingo (7/9). 

Segundo a investigação, a tentativa de homicídio se deu quando o motorista informou que seguiria para a delegacia para registrar o fato de a passageira negar-se a pagar a corrida. Nesse momento, a mulher sacou uma faca e desferiu um golpe no pescoço da vítima.

O motorista foi prontamente socorrido pelos policiais civis da 14ª DP, que o conduziram ao Hospital Regional do Gama, onde se recupera. A suspeita foi identificada, localizada na região da SHIS Norte e presa em flagrante. A faca utilizada no crime também foi apreendida.

Além da autora do crime, outros dois homens também foram presos por favorecimento pessoal, visto que ajudaram a criminosa a esconder-se. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 07/09/2025 15:27 / atualizado em 07/09/2025 15:29
x