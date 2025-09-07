Motorista de aplicativo é esfaqueado no pescoço por passageira no Gama

Suspeita de tentativa de homicídio foi presa em flagrante e levada à 14ª DP, no Gama - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um motorista de aplicativo de 31 anos foi esfaqueado no pescoço por uma mulher, 18, que se negou a pagar a corrida. A suspeita foi presa em flagrante e levada à 14ª Delegacia de Polícia, no Gama, região administrativa onde o crime ocorreu, na madrugada deste domingo (7/9).

Segundo a investigação, a tentativa de homicídio se deu quando o motorista informou que seguiria para a delegacia para registrar o fato de a passageira negar-se a pagar a corrida. Nesse momento, a mulher sacou uma faca e desferiu um golpe no pescoço da vítima.

Leia também: Homem armado é preso após ameaças a uma mulher na Estrutural

O motorista foi prontamente socorrido pelos policiais civis da 14ª DP, que o conduziram ao Hospital Regional do Gama, onde se recupera. A suspeita foi identificada, localizada na região da SHIS Norte e presa em flagrante. A faca utilizada no crime também foi apreendida.

Além da autora do crime, outros dois homens também foram presos por favorecimento pessoal, visto que ajudaram a criminosa a esconder-se.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular