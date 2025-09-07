InícioCidades DF
Colisão entre carro e moto deixa motociclista com a perna quebrada

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (7/9), próximo ao Hospital de Samambaia; Vítima foi levada ao HRT com fratura na perna e escoriações

Corpo de Bombeiros presta primeiros socorros no local e encaminha vítima para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) - (crédito: Reprodução/CBMDF)

A tranquilidade da manhã deste domingo (7/9) foi interrompida pelo barulho de sirenes e correria na QSC 19, em Taguatinga. Às 8h48, a colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta na via de acesso ao Hospital de Samambaia mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O impacto deixou o motociclista de 31 anos com fratura na perna esquerda e escoriações pelo corpo.

sinistro de trânsito envolveu um veículo Nissan Versa, cor cinza, e uma motocicleta preta. O condutor do automóvel, de 39 anos, não se machucou. Já o motociclista recebeu os primeiros socorros no local, foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

A dinâmica do que aconteceu só será esclarecida após perícia realizada pela Polícia Civil. A Polícia Militar ficou no local para organizar o trânsito.

Por Vitória Torres*
postado em 07/09/2025 12:03
