InícioCidades DF
INCÊNDIO

Fritadeira elétrica causa incêndio em fábrica de salgados no Varjão

Fritadeira elétrica com óleo superaquecido causou início de chamas, mas fogo foi controlado rapidamente e ninguém ficou ferido

A equipe utilizou uma linha de mangueira com espuma para combater o princípio de incêndio - (crédito: Reprodução/CBMDF)
A equipe utilizou uma linha de mangueira com espuma para combater o princípio de incêndio - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Uma fábrica de salgados pegou e precisou ser arrombada pelo Corpo de Bombeiros. O comércio, localizado na quadra 6 do Varjão, estava vazio no momento do incêndio, que começou por volta das 22h de sábado (6/9). 

Leia também: Incêndios florestais ameaçam casas

Ao chegarem ao local, os homens do Corpo de Bombeiros se depararam com uma grande quantidade de fumaça saindo da edificação. Então, arrombaram a porta e iniciaram osm procedimentos para pagar o fogo. 

Dentro do imóvel, eles encontraram uma fritadeira elétrica ligada na tomada, com óleo superaquecido e pegando fogo.

A equipe utilizou uma linha de mangueira com espuma para combater o princípio de incêndio e evitar a reignição. Felizmente, não houve vítimas.

Bombeiros se depararam com intensa fumaça em fábrica de salgados devido a um superaquecimento de fritadeira elétrica
Bombeiros se depararam com intensa fumaça em fábrica de salgados devido a um superaquecimento de fritadeira elétrica (foto: Reprodução/CBMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a guarda do local até a chegada dos responsáveis pelo estabelecimento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

 

Vitória Torres*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil

Por Vitória Torres*
postado em 07/09/2025 11:30
x