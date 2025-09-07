Fritadeira elétrica causa incêndio em fábrica de salgados no Varjão

Uma fábrica de salgados pegou e precisou ser arrombada pelo Corpo de Bombeiros. O comércio, localizado na quadra 6 do Varjão, estava vazio no momento do incêndio, que começou por volta das 22h de sábado (6/9).
Leia também: Incêndios florestais ameaçam casas
Ao chegarem ao local, os homens do Corpo de Bombeiros se depararam com uma grande quantidade de fumaça saindo da edificação. Então, arrombaram a porta e iniciaram osm procedimentos para pagar o fogo.
Dentro do imóvel, eles encontraram uma fritadeira elétrica ligada na tomada, com óleo superaquecido e pegando fogo.
A equipe utilizou uma linha de mangueira com espuma para combater o princípio de incêndio e evitar a reignição. Felizmente, não houve vítimas.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a guarda do local até a chegada dos responsáveis pelo estabelecimento.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais