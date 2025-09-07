Fritadeira elétrica causa incêndio em fábrica de salgados no Varjão

A equipe utilizou uma linha de mangueira com espuma para combater o princípio de incêndio - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Uma fábrica de salgados pegou e precisou ser arrombada pelo Corpo de Bombeiros. O comércio, localizado na quadra 6 do Varjão, estava vazio no momento do incêndio, que começou por volta das 22h de sábado (6/9).

Leia também: Incêndios florestais ameaçam casas

Ao chegarem ao local, os homens do Corpo de Bombeiros se depararam com uma grande quantidade de fumaça saindo da edificação. Então, arrombaram a porta e iniciaram osm procedimentos para pagar o fogo.

Dentro do imóvel, eles encontraram uma fritadeira elétrica ligada na tomada, com óleo superaquecido e pegando fogo.

Leia também:Incêndio deixa casa completamente destruída no Sol Nascente

A equipe utilizou uma linha de mangueira com espuma para combater o princípio de incêndio e evitar a reignição. Felizmente, não houve vítimas.

Bombeiros se depararam com intensa fumaça em fábrica de salgados devido a um superaquecimento de fritadeira elétrica (foto: Reprodução/CBMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a guarda do local até a chegada dos responsáveis pelo estabelecimento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Manifestantes entoam "sem anistia" na Esplanada dos Ministério; vídeo

Manifestantes entoam "sem anistia" na Esplanada dos Ministério; vídeo Cidades DF 7 de Setembro terá céu azul e tempo seco; hidratação é fundamental

7 de Setembro terá céu azul e tempo seco; hidratação é fundamental Cidades DF Brasilienses madrugaram para garantir um bom lugar no desfile de 7 de Setembro

Brasilienses madrugaram para garantir um bom lugar no desfile de 7 de Setembro Cidades DF Mulher e dois filhos pequenos sobrevivem a capotagem na EPIA Sul

Mulher e dois filhos pequenos sobrevivem a capotagem na EPIA Sul Cidades DF Desfile de 7 de Setembro celebra soberania e independência do Brasil

Desfile de 7 de Setembro celebra soberania e independência do Brasil Cidades DF Homem armado é preso após ameaças a uma mulher na Estrutural