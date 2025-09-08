Ex-mulher de Daniel Alves acusa atual de maltratar seus filhos

Dinorah Santa Ana, ex-mulher de Daniel Alves, usou suas redes sociais nesta semana para rebater declarações feitas por Joana Sanz, atual esposa do ex-jogador.

Em uma publicação recente, a espanhola afirmou que os filhos adolescentes do atleta não mantêm contato com ele e alfinetou: “quando a torneira fecha, a ingratidão bate à porta”.

A resposta de Dinorah veio em uma série de vídeos publicados nos stories, onde ela desmentiu as alegações de Joana e fez críticas contundentes ao ex-marido. Segundo ela, Daniel teria utilizado os filhos de forma estratégica durante o período em que esteve preso na Espanha.

"Se você não é pai para proibir ela de fazer crueldade com seus filhos, eu sou a mãe e vou resolver", disparou.

Daniel Alves ficou um ano e dois meses preso após ser condenado por estupro de uma jovem em 2022. Em março deste ano, no entanto, a Justiça espanhola anulou a sentença, e o ex-jogador foi absolvido. Ainda assim, as polêmicas envolvendo sua vida pessoal continuam gerando repercussão.

O relato da ex-mulher

Ao relatar a experiência dos filhos durante o período em que o pai estava detido, Dinorah afirmou que eles foram expostos propositalmente à mídia.

"Quando levei meus filhos para visitarem o pai na prisão, tinha imprensa no aeroporto, imprensa na porta do presídio, foi tudo orquestrado pelos advogados para que vissem que ele tinha dois filhos, não tinha problema familiar...", revelou.

Ela ainda criticou duramente a postura de Daniel como pai. "Meus filhos estavam dispostos a mudar de país para apoiar o pai. Que tipo de pai é você? É muito cruel", iniciou.

"Seus filhos passaram um verdadeiro inferno enquanto você estava preso, sem terem feito absolutamente nada. Eles viveram um inferno que não causaram. E, agora, sua esposa vem colocar meus filhos como interesseiros? Passou de todos os limites", afirmou.

Em tom firme, Dinorah encerrou o desabafo com um recado direto ao ex-companheiro. "Eu nem lembro que fui casada com você. Só sei porque tenho dois filhos seus. Nem lembro que fui casada, minha memória apagou", pontuou.

"Não tenho medo de você. Se tem uma coisa que aprendi na vida, foi a aguentar. Não vou passar pano para coisa errada. Você está passando todos os limites, estou cansada", concluiu.

Daniel Alves, preso em janeiro de 2023, foi libertado provisoriamente em março de 2024 após pagar uma fiança de 1 milhão de euros — cerca de R$ 5,4 milhões na cotação da época.

A decisão que revogou sua condenação foi tomada por unanimidade pela Sessão de Apelações do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha em 28 de março.