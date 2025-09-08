Semana começa com calor e baixa umidade no DF

O Distrito Federal enfrenta, nesta segunda-feira (8/9), mais um dia de clima seco e temperaturas elevadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade do ar já começou baixa pela manhã, sem superar os 40%, e deve cair ainda mais ao longo do dia, chegando a mínimos de 15% durante a tarde.

A temperatura mínima registrada foi de 15 °C, enquanto as máximas podem alcançar até 32?°C. “É fundamental reforçar os cuidados com a saúde neste período. É importante beber bastante líquido, redobrar a atenção com idosos e crianças, usar protetor solar e evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h, quando a radiação solar é mais intensa”, orienta o meteorologista Olívio Bahia.

Com o ar seco, o risco de incêndios permanece extremamente alto. O Inmet alerta para que a população não limpe terrenos com fogo e evite qualquer prática que possa gerar faíscas ou chamas.

A previsão é de que o tempo se mantenha similar ao longo da semana, com predomínio de sol, calor e baixa umidade relativa do ar.