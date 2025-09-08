Produtores do Núcleo Rural Rio Preto recebem licença ambiental de funcionamento

Produtores rurais do Núcleo Rural Rio Preto receberam, na manhã desta segunda-feira (8/9), a licença ambiental rural que garante o funcionamento das propriedades, concedida pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

A governadora em exercício, Celina Leão, destacou a importância da regularização para fortalecer a produção no Distrito Federal. “Eles não podem comprar insumos quando não estão legalizados. Dar essa condição garante tranquilidade em uma área de grande produção no DF. A legalidade permite que possam trabalhar com segurança e desenvolver ainda mais suas atividades”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao todo, foram entregues cinco licenças. Além disso, outros produtores receberam orientações sobre como regularizar suas terras. O presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer, ressaltou a mudança na postura do órgão. “Hoje, o Brasília Ambiental trabalha como parceiro do campo. Revimos taxas, ampliamos a fiscalização contra grileiros e montamos uma rede integrada com outros órgãos para proteger o meio ambiente e dar tranquilidade aos produtores. A ideia é que eles nos vejam como aliados, porque se o campo não planta, a cidade não janta”, destacou.

O licenciamento ambiental rural assegura segurança jurídica aos produtores, evita riscos de autuações e embargos, garante a gestão responsável de recursos naturais, especialmente água e solo, e contribui para a proteção da biodiversidade. A regularização também é requisito fundamental para o acesso a linhas de crédito e programas públicos de incentivo à produção rural, além de valorizar as propriedades licenciadas no mercado.