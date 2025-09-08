Mais de 287 mil idosos do DF estão conectados à internet, aponta pesquisa

A última edição da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (Pdad-A), realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), revelou que mais de 287 mil idosos do DF estão conectados à internet. O número representa uma parcela dos 378 mil idosos que possuem algum tipo de dispositivo eletrônico, mostrando que a população idosa está cada vez mais inserida no mundo digital.
O celular é o principal meio de acesso à internet entre os idosos do DF, presente em mais de 87% dos lares. Os tablets também aparecem, embora em menor escala, com 6,3%. Juntos, smartphones e tablets representam 98,4% dos dispositivos com acesso à internet utilizados por essa faixa etária, com cobertura superior a 90% em todas as regiões administrativas.
Um dado que chama atenção é o crescimento da conectividade por meio de Smart TVs, que já supera o uso de notebooks e computadores em 11 regiões administrativas. Essa mudança de comportamento é mais visível em áreas como Águas Claras e Sudoeste/Octogonal.
Apesar do avanço geral, ainda há desigualdades no acesso à internet entre as regiões. Enquanto áreas como Sudoeste/Octogonal (93,3%), Águas Claras (91%) e Lago Sul (90,3%) apresentam os maiores índices de conectividade entre idosos, outras regiões, como Fercal (54,3%) e Varjão (57,4%), ainda enfrentam desafios para inclusão digital dessa parcela da população.
