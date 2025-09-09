Núcleo Rural Fazendinha, no Paranoá, fica sem energia neste terça (9/9)

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio - (crédito: Neoenergia/Divulgação)

Você, que mora no Núcleo Rural Fazendinha, no Paranoá, fique atento! A Neoenergia, suspenderá temporariamente o fornecimento de energia elétrica nesta terça-feira (9/9). O desligamento é necessário para a manutenção e modernização da rede.

O corte de luz vai ser a partir das 10h até as 16h. A suspensão da energia é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.

Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

