Incêndio em residência deixa bebê e adolescente feridos em Ceilândia

Um incêndio de grandes proporções em uma residência na QNM 04, em Ceilândia, deixou duas pessoas feridas, na madrugada desta terça-feira (9/9). As vítimas, uma adolescente de 12 anos e um bebê de 1 ano e 8 meses, foram encaminhadas ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) após inalarem bastante fumaça. Nenhuma delas sofreu queimaduras.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o chamado foi registrado às 2h29. Quando chegaram ao local, as equipes encontraram o imóvel tomado por intensa fumaça e chamas concentradas na garagem e na sala. Seis viaturas foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência.

Os militares iniciaram o combate direto ao fogo, conseguindo controlar e extinguir as chamas. Durante a operação, resgataram as duas vítimas na residência. A adolescente precisou ser entubada devido à grande quantidade de fumaça inalada. O bebê foi levado para o hospital apenas para observação médica.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) isolou a área após o incêndio e a perícia do CBMDF foi acionada para apurar as causas do incidente.



