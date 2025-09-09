Bruno Gagliasso reage após ser detonado por Luana Piovani: 'Problemática'

Bruno Gagliasso usou suas redes sociais na noite desta segunda-feira (9/9) para rebater, de forma indireta, uma provocação feita por Luana Piovani.

A atriz havia mencionado o nome do ator e de sua esposa, Giovanna Ewbank, ao criticar a precariedade na estrutura de Fernando de Noronha, onde o casal mantém empreendimentos.

Em seu perfil no Instagram, Gagliasso publicou dois stories enigmáticos, vistos como resposta à atriz: “Algumas pessoas me inspiram tanto a nunca ser como elas”, escreveu ele. Em seguida, completou: “É tão bom ficar longe de fofocas, pessoas problemáticas”.

As declarações surgem após Luana publicar um vídeo detalhando dificuldades enfrentadas por moradores da ilha. Segundo ela, falta água potável, a escola local não tem ar-condicionado e há carência de suporte à saúde mental e para mães atípicas.

“As pessoas aqui em Noronha pagam os preços dos turistas para todas as coisas da ilha”, disse a atriz em um trecho do vídeo.

Nos comentários da postagem de Luana, uma internauta chegou a marcar o casal, perguntando: “Cadê os defensores da ilha?”. Piovani não hesitou em responder: “Cadê? Eles têm pousada aqui, é?”, cutucou.