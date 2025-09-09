InícioCidades DF
"Faremos a maior formatura do ensino técnico no DF", adianta Fecomércio

José Aparecido Freire, presidente da entidade, destaca a importância da capacitação profissional para garantia de emprego e melhor remuneração

José Aparecido Freire - Presidente do sistema Fecomércio - DF - (crédito: Divulgação: Correio Braziliense)
Está prevista para ocorrer, em dezembro, a maior formatura do ensino técnico do Distrito Federal, que contará com cerca de 2 mil estudantes capacitados por meio de uma parceria entre a Secretaria de Educação (SEE/DF) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/DF). Quem adianta a informação é o presidente da entidade, José Aparecido Freire, minutos antes do início do CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, promovido pelo Correio Braziliense, nesta terça-feira (9/9).

"Falar de educação é sempre importante, principalmente quando destacamos o ensino profissionalizante. E, com relação a isso, a parceria da Fecomércio com a Secretaria de Educação tem trazido bons frutos. Em dezembro, faremos a maior formatura do ensino técnico do DF, com a formação de cerca de 2 mil alunos, que sairão do ensino médio com capacitação e a maior possibilidade de empregabilidade, além de melhores remunerações", destaca Freire.

No CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, especialistas e autoridades debatem soluções que tornem a qualificação mais ágil, eficiente e alinhada às exigências do mundo profissional. A mediação será da colunista do Correio Samantha Sallum, e da coordenadora de produção do jornal, Adriana Bernardes.

Acompanhe ao vivo

Por Letícia Mouhamad
postado em 09/09/2025 14:59 / atualizado em 09/09/2025 15:08
