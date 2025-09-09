InícioCidades DF
CB.Fórum

Ensino profissional e mercado de trabalho em debate no Correio

Evento do Correio Braziliense reúne especialistas e autoridades para discutir soluções de qualificação alinhadas às demandas do mercado de trabalho. A participação é gratuita, e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

Ana Paula Marra, secretária de Desenvolvimento Social do DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Ana Paula Marra, secretária de Desenvolvimento Social do DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Correio Braziliense promove, nesta terça-feira (9/9), às 14h30, o CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho. O evento, no auditório do jornal, reunirá especialistas e autoridades para debater soluções que tornem a qualificação mais ágil, eficiente e alinhada às exigências do mundo profissional.

A mediação será da colunista do Correio Samantha Sallum, e da coordenadora de produção do jornal, Adriana Bernardes. Entre as presenças confirmadas estão a vice-governadora Celina Leão; as secretárias de Educação, Hélvia Paranaguá, e de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra; o presidente do Sistema Fecomércio DF, José Aparecido Freire; o diretor regional do Senac, Vitor Corrêa; o diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (UnB), Guilherme Martins Gelfuso; e do gerente de Recursos Humanos da Rede Cascol, Evaldo de Oliveira Sousa. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os interessados podem garantir ingresso na plataforma Sympla. O encontro será realizado na sede do Correio, no Setor de Indústrias Gráficas, com apoio do Senac e da Fecomércio DF.

CB Debate sobre 'Inteligência Artificial: os impactos no mercado brasileiro', com mediação dos jornalistas Carlos Alexandre e Denise Rothenburg. Na foto, o diretor-regional do Senac-DF, Vitor Corrêa.
Vitor Corrêa, diretor regional do Senac (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Para a secretária do Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, essa discussão é fundamental porque, quando se trata de pessoas muito vulneráveis, os caminhos passam não só pela formação. "Mas também por enxergar ações e políticas públicas anteriores que as empoderem, que lhes dê autonomia. Ela pode ter uma grande oportunidade de formação, mas se em sua casa faltar o básico, que é um prato de comida, por exemplo, ela pode não conseguir aproveitar da melhor forma."

Nos últimos anos, a educação profissional tem se consolidado como instrumento decisivo para a inclusão produtiva de jovens e de pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo formação prática e alinhada às necessidades das empresas. De acordo com o Senac, a taxa de inserção no mercado chega a 85% entre os jovens aprendizes da instituição. "Quando o aluno adquire conhecimento, ele já ingressa na empresa pronto para executar atividades, o que gera resultado imediato para todos", destaca Vitor Corrêa, diretor regional do Senac.

Corrêa observa que os impactos vão além da empregabilidade. "Dos estudantes que já trabalhavam quando iniciaram o curso, 38% conseguiram promoção e 65% permaneceram empregados, ampliando competências. Entre os empreendedores, 51% alcançaram mais autonomia após a formação", acrescenta.

No Distrito Federal, o Senac vem ampliando sua presença para atender à demanda crescente por qualificação. O investimento inclui infraestrutura moderna, cursos atualizados e metodologias que unem teoria e prática. "Nosso objetivo é preparar profissionais capazes de enfrentar os desafios do mercado com competências técnicas e socioemocionais, contribuindo para o desenvolvimento da região", assinala Corrêa.

A vice-governadora Celina Leão reforça a relevância do debate. "Refletir sobre a qualificação profissional é pensar no futuro do Brasil. Essa modalidade de ensino abre portas para o emprego, fortalece setores estratégicos e estimula o desenvolvimento. É uma agenda que transforma vidas e movimenta a economia. Por isso, valorizo a iniciativa do Correio Braziliense em promover esse diálogo", afirma.

Mercado

A Fecomércio-DF também ressalta que a formação deve acompanhar as transformações do mercado. "Nosso compromisso é manter os cursos conectados às demandas do comércio, dos serviços e do turismo, entregando profissionais prontos para atuar e se desenvolver nessas áreas", enfatiza a entidade.

Para os próximos anos, a expectativa é de que as empresas exijam cada vez mais competências como adaptação, aprendizado contínuo, resolução de problemas, domínio de ferramentas digitais e habilidades socioemocionais, como empatia, comunicação e trabalho em equipe. Essas características tendem a ser diferenciais diante da rapidez das mudanças tecnológicas e econômicas.

Com o avanço da automação e da inteligência artificial, a estratégia da Fecomércio combina a requalificação de trabalhadores já inseridos no mercado e a preparação de novas gerações para profissões emergentes. "O Senac-DF vem ampliando cursos voltados à tecnologia e também à formação humana, porque acreditamos que a inteligência artificial não substitui a criatividade e a capacidade de inovação das pessoas", reforça.

Ainda assim, ampliar a geração de empregos de qualidade no Brasil exige enfrentar entraves como burocracia, baixa produtividade, gargalos de infraestrutura e carência de qualificação adequada. Para a Fecomércio, a solução passa por mais investimentos em educação profissional. A entidade mantém diálogo com o poder público para defender iniciativas que ampliem o acesso à capacitação, garantam recursos para programas, reduzam burocracias e valorizem a prática como eixo do aprendizado. "Investir em qualificação é investir no futuro do país", conclui a federação.

A importância de alinhar a educação profissional às exigências do mercado de trabalho é destacada pela secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. "Discutir os caminhos para uma qualificação eficaz é fundamental para aproximar a educação profissional das reais demandas do mercado de trabalho. A formação de qualidade vai além do conteúdo em sala de aula — ela precisa oferecer experiências práticas, desenvolver competências socioemocionais e preparar os estudantes para os desafios concretos do mundo do trabalho", avalia.

Saiba Mais

 

Como participar

Os interessados podem garantir ingresso na plataforma Sympla, por meio do QE Code.

O encontro será realizado na sede do Correio, no Setor de Indústrias Gráficas, com apoio do Senac e da Fecomércio DF.

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 09/09/2025 02:00
x