Ibaneis destaca avanços do DF em saneamento básico em evento internacional

Nesta segunda-feira (8/9), o governador Ibaneis Rocha participou do encontro internacional promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em Washington, nos Estados Unidos. Em discurso, ele destacou os avanços do Distrito Federal em infraestrutura e saneamento, ressaltando políticas que garantem segurança hídrica e ampliam a cobertura de água e esgoto.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Em sua fala, o governador enfatizou que em gestões passadas, a falta de investimentos deixou tanto a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) como a Companhia Energética de Brasília (CEB) em situações financeiras difíceis, ao ponto de que chegou a faltar água na torneira da população.“(A falta de investimentos) gerou a maior crise hídrica da história do DF, gerando aumento nas tarifas e racionamento de água. Esse era o cenário daquele período”, afirmou. “Foi investido R$ 1,4 bilhão nos dois governos anteriores, e nos meus governos — e até 2029 — a previsão é que serão investidos R$ 5 bilhões, com a integração dos quatro sistemas de captação de água do DF, que não eram integrados. Eles não eram interligados e antes poderia faltar água numa região. Esse investimento produz segurança hídrica para os próximos 50 anos”, acrescentou.

Leia também: Confira a identidade do sargento que esfaqueou PM em Alexânia

Atualmente, o Distrito Federal possui um atendimento de água que alcança 99% da população e o de esgoto chega a 93%, índices que colocam a capital federal entre as líderes do país no setor.

O chefe do Executivo ainda ressaltou feitos recentes de seu mandato. “Entregamos, na semana passada, sistemas de água que vão beneficiar 500 mil pessoas no DF que não tinham garantia de água até a ligação dessas bacias”, afirmou.

Dentre as ações previstas, o governador destacou o projeto de saneamento no bairro Santa Luzia, que vai levar água tratada, moradia digna e infraestrutura às famílias da região, e a parceria com produtores rurais para reflorestamento das margens de rios e nascentes, garantindo a preservação da água no DF.

Ele também comentou que a boa organização da Caesb e a saúde financeira da empresa têm permitido financiamentos junto a organizações internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Leia também: Produtores do Núcleo Rural Rio Preto recebem licença ambiental de funcionamento

Representando o DF, palestraram, também, no evento o presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e o presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), Luís Antônio Almeida Reis, que defendeu a saúde financeira e os bons índices de atuação da empresa. “Somos uma empresa 100% pública que tem dado resultado financeiro todo ano, distribuindo dividendos, nossos investimentos têm sido independentes do Tesouro do DF”, afirmou.

Almeida Reis acrescentou que o desafio da empresa é permanecer totalmente pública, trazendo eficiência ao aprimorar a produção de água no DF. Por fim, concluiu que deseja: “Trazer para a população do DF a segurança que precisamos ter, com governança, transparência e chegar a essas mudanças climáticas com força suficiente para trazer para os nossos netos e bisnetos a tranquilidade que eles vão precisar ter”.

* Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel