Celina Leão destaca ações para a inserção de jovens no mercado de trabalho

Antes da abertura do CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, promovido pelo Correio Braziliense nesta terça-feira (9/9), a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, ressaltou os esforços do governo local para ampliar as oportunidades de qualificação e o acesso dos jovens ao primeiro emprego. O evento reúne especialistas e autoridades para debater soluções que tornem a qualificação mais ágil, eficiente e alinhada às exigências do mundo profissional.

Segundo Celina, programas como o Jovem Candango e iniciativas ligadas ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA) têm sido fundamentais para garantir a primeira experiência profissional a adolescentes e jovens da capital. “Este ano, o Jovem Candango já atende quase 5 mil alunos, dobrando a capacidade do ano passado. É uma oportunidade de aprendizagem que abre portas para o futuro”, afirmou.

A vice-governadora destacou ainda os investimentos em escolas de tecnologia e centros de formação profissional, com novas unidades em construção. “Estamos ampliando a oferta de capacitação em diversas áreas, da formação tecnológica à infraestrutura. Acreditamos que estamos no caminho certo, pois a qualificação é essencial para preparar o jovem para as exigências do mercado”, disse.

Celina também ressaltou a importância do diálogo com o setor privado para criar vagas e superar a barreira da falta de experiência, que muitas vezes impede a contratação. “O governo tem buscado parcerias com entidades como a Fecomércio, o Sebrae e a Federação das Indústrias para sensibilizar as empresas e criar políticas estratégicas de contratação. É fundamental que o jovem tenha sua primeira oportunidade para se consolidar no mercado de trabalho”, completou.