Assistência social é a base para um futuro com mais oportunidades

Na tarde desta terça-feira (9/9), a secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES/DF), Ana Paula Marra, destacou a importância da assistência social para a garantia de melhores oportunidades de trabalho. "O objetivo é fazer com que os jovens e as famílias tenham acesso à educação, inclusive, aos cursos técnicos, para podermos proporcionar um futuro com mais oportunidades", diz a chefe da pasta, momentos antes do início do CB Fórum Educação e o Mercado de Trabalho, promovido pelo Correio Braziliense nesta terça-feira (9/9).

Ana Paula lembrou que, neste ano, a pasta lançou o Programa Incentiva DF, para jovens de 15 a 18 anos, cuja finalidade é prepará-los para o mercado de trabalho. "Gosto de colocar que, muitas vezes, pessoas de uma classe mais alta, quando fazem 18 anos, pensam no ensino superior. Porém, em uma classe mais baixa, esses jovens não têm a mesma oportunidade. Então, precisamos diversificar os serviços, seja para ingressar em uma faculdade, seja para entrar no mercado de trabalho", afirma.

A secretária ainda menciona o programa Enfrente, parceria da Sedes com o Senac, que qualifica jovens em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho, focando na formação e empregabilidade. "O jovem já vai entrar numa empresa ganhando um salário mínimo. A novidade desse programa é que nós vamos cuidar não apenas desse público, mas de toda a família", pontua.

No CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, especialistas e autoridades debatem soluções que tornem a qualificação mais ágil, eficiente e alinhada às exigências do mundo profissional. A mediação será da colunista do Correio Samantha Sallum, e da coordenadora de produção do jornal, Adriana Bernardes.

