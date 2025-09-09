"Educação não é custo, é investimento", diz professor da UnB

Guilherme Martins Gelfuso, diretor do centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (UnB) - (crédito: Divulgação: Correio Braziliense)

O diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Científico da Universidade de Brasília (UnB), Guilherme Gelfuso, participa, na tarde desta terça-feira (9/9), do CB Fórum Educação Profissional e Mercado de Trabalho. Em entrevista antes do início do debate, o diretor destacou a importância da educação para a formação de bons profissionais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

“Educação não é custo, é investimento “, disse Guilherme. “É muito importante a gente ter essa comunicação com o governo, no nosso caso, que estamos aqui no DF. Essa troca é imprescindível”, completou.

Para Guilherme, o principal desafio é conseguir manter o jovem na universidade. “Precisamos sempre estar incentivando esse jovem e não só com conteúdos que sejam instigantes, mas modernizando o conteúdo que a gente está colocando. Precisamos prepará-lo e Ambev para o novo mercado de trabalho, que está mudando muito rápido”, salientou.

Leia também: Ensino profissional e mercado de trabalho em debate no Correio

Debate

O Correio Braziliense promove, nesta terça-feira (9/9), o CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho. O evento, no auditório do jornal, reúne especialistas e autoridades para debater soluções que tornem a qualificação mais ágil, eficiente e alinhada às exigências do mundo profissional.

A mediação é da colunista do Correio Samantha Sallum, e da coordenadora de produção do jornal, Adriana Bernardes. Participam a vice-governadora Celina Leão; as secretárias de Educação, Hélvia Paranaguá, e de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra; o presidente do Sistema Fecomércio DF, José Aparecido Freire; o diretor regional do Senac, Vitor Corrêa; o diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (UnB), Guilherme Martins Gelfuso; e do gerente de Recursos Humanos da Rede Cascol, Evaldo de Oliveira Sousa.

Acompanhe ao vivo