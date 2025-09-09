José Aparecido Freire: "Investir em qualificação é necessidade urgente"

José Aparecido Freire participou do CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Durante participação no CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, promovido pelo Correio, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/DF), José Aparecido Freire, ressaltou a atuação da entidade na formação de jovens trabalhadores. O objetivo é garantir que a profissionalização esteja em sintonia com as "necessidades reais" do mercado do Distrito Federal, em especial, os setores de comércio, bens, serviços e turismo, "base da nossa economia", apontou.

"É fundamental que a formação oferecida esteja atualizada, conectada e voltada para preparar profissionais prontos para crescer e contribuir com as nossas empresas, de forma que os trabalhadores se sintam valorizados e preparados para os desafios de um mundo em constante transformação", afirmou Freire.

O presidente também chama atenção para a importância de requalificar aqueles já inseridos no mercado de trabalho, assim como preparar as novas gerações para áreas prioritárias, como o comércio e os serviços, "em permanente evolução", completou.

Demais estratégias incluem aprender a resolver problemas com agilidade e dominar competências digitais. Desenvolver habilidades socioemocionais, como comunicação, empatia e trabalho em equipe são complementos indispensáveis.

"A automação e a inteligência artificial já transformaram as profissões e estão impactando todos os dias em nossas rotinas", pontuou, complementando que o Senac tem investido em custos voltados para a tecnologia com foco na formação das pessoas. "Para o sistema Fecomércio, investir em educação profissional é o caminho mais seguro e eficaz para superar os desafios no mercado de trabalho", finalizou.