José Aparecido Freire: "Investir em qualificação é necessidade urgente"

Para o presidente da Fecomércio-DF, é preciso requalificar os profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho, assim como preparar as novas gerações para áreas prioritárias

José Aparecido Freire participou do CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)
Durante participação no CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, promovido pelo Correio, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/DF), José Aparecido Freire, ressaltou a atuação da entidade na formação de jovens trabalhadores. O objetivo é garantir que a profissionalização esteja em sintonia com as "necessidades reais" do mercado do Distrito Federal, em especial, os setores de comércio, bens, serviços e turismo, "base da nossa economia", apontou.

"É fundamental que a formação oferecida esteja atualizada, conectada e voltada para preparar profissionais prontos para crescer e contribuir com as nossas empresas, de forma que os trabalhadores se sintam valorizados e preparados para os desafios de um mundo em constante transformação", afirmou Freire.

O presidente também chama atenção para a importância de requalificar aqueles já inseridos no mercado de trabalho, assim como preparar as novas gerações para áreas prioritárias, como o comércio e os serviços, "em permanente evolução", completou.

Demais estratégias incluem aprender a resolver problemas com agilidade e dominar competências digitais. Desenvolver habilidades socioemocionais, como comunicação, empatia e trabalho em equipe são complementos indispensáveis.

"A automação e a inteligência artificial já transformaram as profissões e estão impactando todos os dias em nossas rotinas", pontuou, complementando que o Senac tem investido em custos voltados para a tecnologia com foco na formação das pessoas. "Para o sistema Fecomércio, investir em educação profissional é o caminho mais seguro e eficaz para superar os desafios no mercado de trabalho", finalizou.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 09/09/2025 17:29
