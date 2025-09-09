Celina Leão: "Escolas técnicas são uma porta real para o emprego"

Durante o CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, realizado nesta terça-feira (9/9), a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, destacou os investimentos do governo local para ampliar a rede de formação profissional. Atualmente, o DF conta com mais de 18 unidades voltadas à educação técnica, e duas novas escolas estão em construção.

“Falar de formação profissional é pensar o Distrito Federal para os próximos 5, 10 ou 20 anos. Nós entregamos recentemente no Paranoá e vamos entregar mais duas grandes escolas técnicas, porque sabemos que essa é uma porta real para o emprego”, afirmou Celina.

Segundo a governadora em exercício, a prioridade é alinhar os cursos às demandas do setor de serviços e da tecnologia, áreas que mais crescem na capital. “Queremos que o aluno saia da escola técnica não só preparado para o mercado, mas também com condições de buscar uma formação ainda mais especializada”, completou.

Debate

O Correio Braziliense promove, nesta terça-feira (9/9), o CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho. O evento, no auditório do jornal, reúne especialistas e autoridades para debater soluções que tornem a qualificação mais ágil, eficiente e alinhada às exigências do mundo profissional.

A mediação é da colunista do Correio Samantha Sallum, e da coordenadora de produção do jornal, Adriana Bernardes. Participam a vice-governadora Celina Leão; as secretárias de Educação, Hélvia Paranaguá, e de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra; o presidente do Sistema Fecomércio DF, José Aparecido Freire; o diretor regional do Senac, Vitor Corrêa; o diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (UnB), Guilherme Martins Gelfuso; e do gerente de Recursos Humanos da Rede Cascol, Evaldo de Oliveira Sousa.

