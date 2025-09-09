Educação profissional é diferencial estratégico, diz RH da Rede Cascol

O gerente de Recursos Humanos da Rede Cascol, Evaldo de Oliveira Sousa, defendeu a importância da qualificação técnica de jovens profissionais durante sua participação no CB.Fórum — Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, realizado nesta terça-feira (9/9). Para ele, investir em formação profissional é um diferencial competitivo direto para as empresas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Educação profissional ou qualificação profissional é sem dúvida um grande diferencial para a nossa empresa. O jovem chegar qualificado nos ajuda muito. Esse jovem, quando ele chega qualificado, o aumento de produtividade, a melhoria da qualidade de serviço, a inovação, a adaptação, o engajamento e motivação é quase imediato”, afirmou Sousa.

Leia também: Tecnologia e habilidades socioemocionais marcam perfil da educação profissional

Ele ainda destacou os impactos financeiros e a melhoria na imagem institucional que vêm junto com a qualificação. “A redução de custos para a empresa é muito significativa, porque são colaboradores qualificados, realizando suas atividades com eficiência e reduzindo erros. A capacitação técnica garante padrões mais elevados de entrega de trabalho e aumenta a satisfação dos clientes e a imagem da empresa”.

Sousa também contou um exemplo interno da Rede Cascol. “Vale destacar, no meu setor mesmo, na administração, nós temos já 12 jovens que foram efetivados. Eu sempre falo para eles que a empresa dá oportunidade. Então, se correrem atrás e buscar, podem chegar aonde quiserem”.

Leia também: Revista de Doutrina Jurídica do TJDFT recebe artigos para publicação

O Correio Braziliense promoveu, nesta terça-feira (9/9), o CB.Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho. O evento reúne especialistas e autoridades para debater soluções que tornem a qualificação mais ágil, eficiente e alinhada às exigências do mundo profissional.

Veja a íntegra