Jovem Candango dobra vagas e deve atender a 5 mil alunos até o fim de 2025

Celina Leão no evento "Educação profissional e o mercado de trabalho" - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A vice-governadora Celina Leão ressaltou, durante o CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, a importância dos programas voltados ao primeiro emprego para a juventude do DF. Um dos destaques é o Jovem Candango, que, em 2025, terá quase 5 mil participantes, o dobro do ano passado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais not\ícias do dia no seu celular?

“O primeiro emprego é a chave para abrir oportunidades. É nesse momento que o jovem consegue experiência e inicia sua independência financeira. O Jovem Candango é um projeto que resgatei quando fui secretária de Esporte e que, hoje, tem um papel central na capacitação da nossa juventude”, afirmou Celina.

Leia também: Secretária do DF destaca avanços na educação profissional e tecnológica

Além do Jovem Candango, o GDF mantém estágios remunerados e programas como o Qualifica DF e o Educa DF, que já formaram mais de 120 mil pessoas. “São iniciativas que mudam vidas e ajudam a reduzir a vulnerabilidade social, dando dignidade e perspectiva para milhares de jovens”, destacou.

Debate

O Correio Braziliense promove, nesta terça-feira (9/9), o CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho. O evento, no auditório do jornal, reúne especialistas e autoridades para debater soluções que tornem a qualificação mais ágil, eficiente e alinhada às exigências do mundo profissional.

A mediação é da colunista do Correio Samantha Sallum e da coordenadora de produção do jornal, Adriana Bernardes. Participam a vice-governadora Celina Leão; as secretárias de Educação, Hélvia Paranaguá, e de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra; o presidente do Sistema Fecomércio DF, José Aparecido Freire; o diretor regional do Senac, Vitor Corrêa; o diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (UnB), Guilherme Martins Gelfuso; e o gerente de Recursos Humanos da Rede Cascol, Evaldo de Oliveira Sousa.

Acompanhe o evento ao vivo: