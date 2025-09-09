Nova geração de jovens aprendizes enfrenta desafios de qualificação

Antes de sua participação no CB.Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, nesta terça-feira (9/9), o gerente de Recursos Humanos da Rede Cascol, Evaldo de Oliveira Sousa, comentou sobre a importância da qualificação profissional dos jovens. Segundo ele, a parceria com o Senac-DF tem sido fundamental para a inserção de aprendizes na empresa.

“Atualmente, temos 139 jovens aprendizes trabalhando conosco. O Senac-DF dá a parte teórica e eles colocam em prática o que aprendem lá na nossa empresa”, afirmou.

No entanto, Evaldo também falou sobre os desafios enfrentados pelas empresas ao lidar com as novas gerações que chegam ao mercado de trabalho. Para ele, o comportamento dos jovens mudou com o avanço da tecnologia. “A geração de hoje é totalmente diferente. Temos muita dificuldade nesse sentido. É uma geração com novos pensamentos, que têm muita influência tecnológica."

Outro ponto levantado pelo gerente foi a baixa qualificação dos candidatos que procuram emprego. Ele lamentou a pouca adesão ao ensino técnico e superior e reforçou a importância da formação para se destacar no mercado.

“Quando fazemos um processo seletivo, poucos jovens chegam com bastante qualificação, infelizmente. Geralmente, só com ensino médio completo. Poucos buscam um curso técnico ou uma faculdade. E, com certeza, ter algo do tipo é um diferencial, pois, hoje, a mão de obra não está muito qualificada”, concluiu.

Debate

O Correio Braziliense promove, nesta terça-feira (9/9), o CB. Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho. O evento, no auditório do jornal, reúne especialistas e autoridades para debater soluções que tornem a qualificação mais ágil, eficiente e alinhada às exigências do mundo profissional.

A mediação é da colunista do Correio Samantha Sallum e da coordenadora de produção do jornal, Adriana Bernardes. Participam a vice-governadora Celina Leão; as secretárias de Educação, Hélvia Paranaguá, e de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra; o presidente do Sistema Fecomércio DF, José Aparecido Freire; o diretor regional do Senac, Vitor Corrêa; o diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (UnB), Guilherme Martins Gelfuso; e o gerente de Recursos Humanos da Rede Cascol, Evaldo de Oliveira Sousa.

Assista ao vivo ao debate:

