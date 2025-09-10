Adolescente desmaia ao levar mata-leão em briga na porta de escola no Guará

O adolescente foi vítima de um mata-leão de um outro menor que usava uma balaclava no momento da agressão - (crédito: Reprodução/Blog da Zuleika)

Adolescentes foram flagrados em uma briga na porta da Regional de Ensino do Guará, no Guará II, no final da manhã da terça-feira (9/9). Nas imagens, é possível ver um dos menores usando balaclava enquanto agride outro estudante. Ambos caem no chão, e o jovem mascarado aplica um mata-leão que dura cerca de 19 segundos. A vítima, de 16 anos, tenta se soltar, mas acaba desacordada.

Durante a confusão, um terceiro adolescente tenta socar o agressor, mas é impedido por uma voadora de outro participante da briga. Após a vítima ficar desacordada, os agressores fogem do local. Logo em seguida, uma mulher se aproxima para prestar ajuda, e, em poucos instantes, uma multidão se reúne ao redor do estudante.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o adolescente estava consciente e orientado, queixando-se de dores na cabeça, pescoço e barriga, e foi transportado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Militar (PMDF) informou que os suspeitos das agressões foram contidos por populares até a chegada da polícia e conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente, onde permanecem à disposição da Justiça. Segundo testemunhas, os adolescentes de 15 e 16 anos, que também estudam na mesma escola, aguardavam a vítima na porta da unidade escolar usando balaclavas e faixas de lutador nas mãos.



Em nota, a direção do Colégio Rogacionista, onde os envolvidos estudam, destacou que a confusão ocorreu fora do ambiente escolar, mas afirmou que acompanha o caso. “Assim que tomou conhecimento do fato, o Colégio Rogacionista identificou os alunos envolvidos, entrou em contato com suas famílias, prestando a devida assistência, e instaurou procedimento interno para apuração da situação e aplicação das medidas disciplinares cabíveis, conforme seu regimento”, afirmou.

Por fim, a instituição reforçou que não compactua com a atitude dos agressores. “O Colégio reforça que não coaduna com comportamento de violência, reafirmando seu compromisso com a formação integral dos estudantes, pautada em valores éticos, respeito mútuo e convivência harmoniosa”, concluiu.