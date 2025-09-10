Mulher que levou 'confere' do marido de Iza se pronuncia

A jovem apontada como pivô de uma nova polêmica envolvendo o jogador Yuri Lima, usou as redes sociais nesta terça-feira (9/9) para se pronunciar.

Adrielly foi mencionada após circular na internet que Yuri, companheiro da cantora Iza, teria repostado uma antiga foto dela de biquíni em seu perfil no Instagram. O conteúdo foi excluído pouco depois, mas já havia sido capturado por internautas.

Adrielly negou qualquer tipo de envolvimento com o atleta. Pelos stories, ela afirmou que sequer conhece o atleta e sugeriu que o motivo da repercussão tenha sido a semelhança de seu nome com o da cantora.

“Gente, eu quero dizer que eu não conheço ele. Ele provavelmente deve ter compartilhado a minha foto porque estava todo mundo comentando ‘Iza’. Essa foto minha é de 2024, se não me engano, e foi isso que aconteceu. Eu não tenho muito o que falar”, declarou.

O episódio reacendeu outro momento polêmico do casal. No ano passado, Iza anunciou o término do relacionamento com Yuri após vir à tona uma troca de mensagens íntimas entre o jogador e a criadora de conteúdo adulto Kevelin Gomes.

A cantora estava grávida na época e expôs o caso em um vídeo emocionado nas redes sociais. Mesmo diante da crise e da pressão do público, Iza e Yuri optaram por retomar o relacionamento algum tempo depois. Atualmente, os dois seguem juntos e são pais da pequena Nala.