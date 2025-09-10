João Guilherme abre o coração sobre Ana Castela como sua cunhada - (crédito: Instagram/Divulgação)

João Guilherme, de 23 anos, comentou publicamente os rumores que cercam o irmão, Zé Felipe, e a cantora Ana Castela.

Durante uma entrevista ao programa" Fofocalizando", do SBT, o ator foi direto ao ser questionado sobre a possibilidade de ver os dois juntos: “Uau! Eu conheço pouco a Ana, mas ela é super querida. Ia ser demais, um casal que ia cantar muito bem, ia ser divertido sim”, declarou.

Apesar do entusiasmo, o filho caçula de Leonardo preferiu não confirmar se há de fato um romance em curso.

A aproximação entre Zé Felipe e Ana Castela começou a ganhar força após o fim do casamento do cantor com Virgínia Fonseca, e desde então os dois vêm sendo apontados como o novo casal do momento.

Enquanto isso, Ana Castela prefere manter o mistério. Recentemente, ao ser questionada por um fã sobre um possível envolvimento com Zé Felipe, ela reagiu com bom humor e tentou desconversar: “Então, sobre isso aí... Tem como cortar [da entrevista]?”, brincou.