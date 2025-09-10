Homem mata rival dentro de UPA em Novo Gama e vai preso em flagrante

Os envolvidos já tinham se desentendido dias antes do ocorrido - (crédito: PCGO/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante após matar a facadas um rival dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Novo Gama, em Goiás, na noite de segunda-feira (8/9). A vítima, de 38 anos, buscava atendimento médico quando foi surpreendida pelo agressor, que a atacou pelas costas. A gravação da câmera de segurança próxima ao local registrou o momento em que a vítima tenta fugir do agressor. Veja:

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), a motivação do crime decorreu de uma briga ocorrida dois dias antes, quando autor e vítima, ambos sob efeito de álcool, se desentenderam e chegaram a trocar agressões físicas. O motivo, considerado banal pelas autoridades, não foi detalhado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Testemunhas reconheceram o agressor no momento do ataque, e ele confessou o crime ao ser detido. O homem, de 26 anos, tem antecedentes criminais e demonstrou, segundo a polícia, “extrema audácia” ao praticar o homicídio em um espaço público de atendimento hospitalar.

A prisão foi resultado de uma ação integrada entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal.



