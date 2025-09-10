InícioCidades DF
HOMICÍDIO

Homem mata rival dentro de UPA em Novo Gama e vai preso em flagrante

Vítima de 38 anos foi atacada pelas costas enquanto buscava atendimento médico em UPA do Novo Gama. Os envolvidos já tinham se desentendido dias antes

Os envolvidos já tinham se desentendido dias antes do ocorrido - (crédito: PCGO/Divulgação)
Os envolvidos já tinham se desentendido dias antes do ocorrido - (crédito: PCGO/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante após matar a facadas um rival dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Novo Gama, em Goiás, na noite de segunda-feira (8/9). A vítima, de 38 anos, buscava atendimento médico quando foi surpreendida pelo agressor, que a atacou pelas costas. A gravação da câmera de segurança próxima ao local registrou o momento em que a vítima tenta fugir do agressor. Veja:

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), a motivação do crime decorreu de uma briga ocorrida dois dias antes, quando autor e vítima, ambos sob efeito de álcool, se desentenderam e chegaram a trocar agressões físicas. O motivo, considerado banal pelas autoridades, não foi detalhado.

Testemunhas reconheceram o agressor no momento do ataque, e ele confessou o crime ao ser detido. O homem, de 26 anos, tem antecedentes criminais e demonstrou, segundo a polícia, “extrema audácia” ao praticar o homicídio em um espaço público de atendimento hospitalar.

A prisão foi resultado de uma ação integrada entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. 

Ana Carolina Alves*

Por Ana Carolina Alves*
postado em 10/09/2025 09:15
x